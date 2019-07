Minden várakozást felülmúlt a VIBE Fesztivál látogatottsága

Felülmúlta a szervezők várakozását a VIBE Fesztivál látogatottsága, hiszen 15 ezerrel többen buliztak idén, mint tavaly. Rés Konrád Gergely fesztiváligazgató csaknem 50 ezres látogatottságról számolt be, így szerinte jelen struktúrájában „megtelt a fesztivál”.

Időnként már kicsinek bizonyult a fesztivál helyszíne • Fotó: Haáz Vince

A szervezők konkrét felmérést is készítenek a fesztiválozókról, és bár ennek kiértékelése még nem történt meg, a fesztiváligazgató azt már elárulta, hogy

– mondta a Székelyhonnak a fesztiváligazgató. Hozzátette, most adódtak először olyan problémáik, hogy néha kicsinek bizonyult a Blue Arena vagy kevés volt a mosdók, zuhanyzók száma, ezért időközben pótolni kellett azokat. „Az a szerencse, hogy jó idő volt, így a fedett Blue Arena mellett még három másik zenei helyszín is működött éjszaka, esős időben viszont nem lett volna elegendő a tér. De az a jó, hogy ilyen problémákkal kell foglalkoznunk. Ha ez a kihívás, akkor az jó jel” – fogalmazott Rés Konrád Gergely.

Idén azt a célt tűztük ki, hogy 40 ezer fölötti látogatót érjünk el, most, hogy sikerült összeszámolni, kiderült, hogy minden várakozásunkat felülmúlta a látogatók száma. Sőt a jelen logisztikai felállásban a fesztivál megtelt. 2020-ban növelni kell minden infrastruktúrát, ez a jövő év kihívása

Továbbra is egy diáktalálkozó, aminek tervezték, így főleg a magyar középiskolások és egyetemisták látogatják, de míg tavaly a fesztiválozók 80 százaléka 16 és 24 év közötti volt, idén némileg nőtt az átlagéletkor, azt már látják. Nyilván a legtöbb fesztiválozó továbbra is Marosvásárhelyről érkezik, hiszen számukra van közel a bulihelyszín, de emellett a nagyobb erdélyi városok fiatalságát sikerült elérni, szép számban jöttek Kolozsvárról, Brassóból és Székelyudvarhelyről is.

A fesztivált értékelve a főszervező elmondta, úgy érzik, a zenei összeállítás nagyon jól sikerült idén, ütőképes felhozatalt tudtak összehozni, és folyamatosan azon dolgoznak, hogy a fesztiválozók nappali programja is egyre gazdagabb legyen.