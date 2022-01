Minden rajongó szemébe könnyeket csal a Harry Potter különkiadás

A szórakoztatóipar jelenébe nyújt betekintést a Jóbarátok különkiadása

A Jóbarátok: Újra együtt (Friends: The Reunion) olyan, mint a mesebeli okos lány: be is váltja a hozzá fűzött reményeket, meg nem is, megható is, meg nem is, próbál is megfelelni a rajongóknak, meg nem is. Az inkább középszerűnek mondható speciális epizód ugyanakkor a szórakoztatóipar jelenéről is képet ad.