Minden nagyobb esőzés után sártengerré változik az aszfaltozott utca

Nagyobb esőzésekkor a gyergyószentmiklósi Csiky-kert utcában több porta előtt is áll a víz, felbugyog a szennyvíz, és az iszapból, sárból a száraz napokon porfelhő lesz. Sok bosszúságot okoz ez a lakóknak. Az önkormányzat arra kéri őket, jelezzék a problémát, és arra is kitér, nem elég, ha szóban igénylik a segítséget.

A Csiky-kert utcában esőzéskor az aszfalton áll a sár, az iszap • Fotó: Baricz Tamás Imola

Vas Attila több szomszédjával közösen szerdán reggel ismertette az áldatlan állapotot. Mint mondta, annál is inkább kellemetlen a kapu, kerítés előtt lévő sár, mert a mindkét forgójával megműtött feleségének gyakran kell dialízisre járnia, és a kapu előtt nem tud a mentőbe beülni, kerülnie kell, ami igencsak megterhelő.

Valahogy orvosolni kellene ezt a helyzetet, a Csiky-kertből eső után mindig ömlik a sár az aszfaltozott utcára. A szennyvíz- és esővízcsatornák többnyire el vannak dugulva, így onnan is inkább feljön a víz

– fakadt ki.

Az ott lakók arról is szóltak, hogy az autók a kerítéseket is felspriccelik sárral, és még a házak oldala is mocskos amiatt, hogy áll a víz, az iszap. Rendszeresen kell mosni a kerítést, a kaput.

Az utca lakói elmondták, hívták a közüzem munkatársait, akik kijártak, megnézték, milyen állapotok uralkodnak, majd elmentek. Arra is kitértek a panaszosok, hogy

télen még rosszabb a helyzet, akkor megfagy a felszínre, a ház elé kiömlő szennyvíz.

A Csiky-kertben lévő szennyvíz-tartályon is módosítani kellene – vélik a lakók, és felhozták azt is, hogy az aszfaltúton sáncot sem tudnak ásni, hogy elengedjék az esőzéskor lefolyó vizet.