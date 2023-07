Minden bölcsődei helyre szükség van Sepsiszentgyörgyön

Bár a városvezetés mindent megtesz, hogy Sepsiszentgyörgy tanintézményeiben a lehető legjobb körülmények uralkodjanak – és ezt értékelik is az érintett pedagógusok – átmenetileg a gyermekeket is kellemetlenül érintik a folyamatban levő munkálatok. Ez a bölcsődékre is igaz, de elkerülhetetlen, hogy a jövőben is fogadni tudják a legkisebbeket.