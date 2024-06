Minden a legkisebbekről szólt a székelyudvarhelyi gyereknapon

Gyerekzsivaj, kürtőskalács-illat, és boldog kacajok töltötték be a székelyudvarhelyi városi parkot szombaton, ahol a nemzetközi gyereknap alkalmából színes programkínálattal várták a kisgyermekes családokat.

Gyerekzsivaj, kürtőskalács-illat, és boldog kacajok töltötték be a székelyudvarhelyi városi parkot szombaton, ahol a nemzetközi gyereknap alkalmából színes programkínálattal várták a kisgyermekes családokat.

A hatóságok is kedveztek a kicsiknek

A helyi hatóságok és a mentőszolgálat jóvoltából mentőautó, rendőrautó és tűzoltó kocsi is várta a kíváncsi apróságokat, akik azon kívül, hogy beülhettek az autókba, a különböző felszereléseket is kezükbe vehették, megvizsgálhatták, sőt szirénát is kapcsolhattak.