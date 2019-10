Milyen fűszerekkel ízesít a székely?

A hagyományos fűszernövények „titkaiba” vezetett be Karácsony József • Fotó: Fülöp-Székely Botond

Ha igazán jó munkát akarunk végezni, akkor egy percet se várjunk a zöld fűszer felaprítása után, hanem rögtön tegyük bele például a lobogó levesbe

– fogalmazott. Ezeket az ízes növényeket többnyire amúgy is csak a főzés vége felé kell az ételekhez adagolni, hiszen akkor fejtik ki legjobban a hatásukat. Persze ez alól kivitél is van, például a töltelékes káposzta, amikor nélkülözhetetlen a szárított csombor főzés közbeni használata. De ez esetben is lehetünk óvatosak az ízfokozás tekintetében, méghozzá úgy, hogy az edénybe rakott káposztalevélre tesszük a fűszert, majd rá egy újabb réteg káposztalevelet és már jöhetnek is a töltelékek.

A húsleves és más hasonló ételek készítésekor csak a tálaláskor érdemes a petrezselyemzöldet használni, különben megéleszti a másnapra eltett ennivalót, így az fogyaszthatatlanná válik.

„Persze ez kifejezetten a petrezselyemre vonatkozik” – így Karácsony. A növény amúgy is semleges ízűnek számít gasztronómiai szempontból, így legtöbbször csak díszítő szerepe van. „Ha rókagombát grillezünk, és teszünk rá egy kis petrezselyemzöldet, illetve disznózsírt, akkor is elvész a fűszer íze, viszont nagyon jól mutat” – közölte.