Milyen évet zár Csíkszereda?

Viszonylag jó év volt, azonban a számos megvalósítás mellett voltak megtorpanások – így értékelte a 2022-es esztendőt a csíkszeredai városvezetés. A csütörtöki eseményen a csíkszéki sajtó munkatársaival közösen átbeszélték az idei megvalósítások és a jövőbeli elképzelések mellett a várost érintő problémákat is.

Egy másik nagy megvalósításuknak tartja többek között, hogy 300 ezer négyzetméternyi területet, többnyire kövezett utcákat, tudtak bevenni a város közvagyonába. Megtudtuk azt is, hogy ugyancsak

nagy hasznát veszik majd a város birtokába kerülő 93 hektárnyi taplocai területnek is, amely zöldmezős beruházásoknak adhat teret a jövőben.

Az elöljáró elmondása szerint ez a város gazdasága szempontjából nagy jelentőséggel bír, akárcsak a Heineken sörgyár Csíkszeredába tervezett 20 millió eurós befektetése. A város kulturális életét érintve újdonságnak számított idén a NyárOnSzereda zenei fesztivál, amelyet a tervek szerint jövőben is megszerveznek. A város új ügyfélközpontját ugyancsak ebben az évben nyitották meg, amely szintén a megvalósítások sorát gyarapítja.

A polgármester úgy véli, hogy a jövő évi költségvetésből kell majd pótolják a plusz kiadásokat, és ez a többi projektjükre is érvényes lesz. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a működési költségekből megtakarítottak idén 25 millió lejt, amely összeget jövőre átirányítanak beruházásokra.

Ugyanakkor megtörténhet, hogy a következő években Csíkszereda is fel kell vegyen hitelt, hogy a pályázatokhoz az önrészt biztosítani tudja

A polgármester továbbá szót ejtett arról is, hogy rosszul állnak az ingatlanvásárlás terén.

– jegyezte meg Korodi, hozzátéve, hogy jövőre még több projektjük lesz, és vannak olyan terveik is, amelyeket nem tudnak majd pályázatból megvalósítani, csak saját költségvetésből, ilyen például a Jégpálya lakótelepi, Ipic néven ismer strand átépítése.

Egy másik megoldásra váró probléma, hogy szükségessé vált a Csíki Csobbanó épületének tatarozása, ugyanis az oldalszárnyak szigetelése nem megfelelő, illetve a tetőzete is ázik. A szociális témák kapcsán kiderült:

„A roma közösségek helyzetének ügye nem volt egyszerű, s a jövőben sem lesz az. Rövid távon egy ilyen komplex probléma nem lehet sikertörténet. Mindazt, amit eddig tettünk, most sem csinálnánk másként” – fogalmazott a polgármester. Hozzáfűzte, hogy az informális településeket érintő programjaikat továbbra is folytatják a jövőben is.

Újságírói észrevételek

A leggyakrabban említett probléma a sajtó részéről a városi közlekedés és a parkolás problémája volt. Mint elhangzott, Csíkszeredában egy nemrég kiadott felmérés szerint