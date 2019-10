Milliókkal tartoznak az önkormányzatoknak

Az időben ki nem fizetett adóra késedelmi kamatot számolnak fel. Ezúttal van mód arra, hogy elengedjék a büntetőkamatokat • Fotó: Gábos Albin

Mint az adóosztály vezetője elmondta, az ideihez hasonló részleges pénzügyi adóamnesztia ezelőtt négy évvel is volt, akkor több százan nyújtottak be kérés a városházára, hogy éljenek a lehetőséggel. Ezúttal is az eljárás része, hogy jelzik szándékukat a polgármesteri hivatal pénztárában, miszerint vállalják, hogy december 15-éig kifizetik tartozásukat, ezt követően a hivatal kiszámolja, hogy mennyit kell kifizetni és mennyi késedelmi kamatot törölnek el. A téma kapcsán Rodica Ţiriac még fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az idei második félévi adókat és illetékeket kamatmentesen szeptember 30-áig lehet kifizetni.

1,56 millió lej a tartózások kamata

Székelyudvarhelyen is szeptember 30-ai határidővel fizethetők be kamatmentesen a második félévi adók és illetékek a város kasszájába. Augusztusig a magánszemélyek (természetes személyek) a tervezett bevétel 74 százalékában fizették be az épületadót, 91 százalékában a területadót, és 64 százalékában a gépjárműadót. A jogi személyek esetében is hasonlóan alakultak az értékek, épületadót 86 százalékban, telekadót 56 százalékban, gépjárműadót 80 százalékban törlesztettek.

A város felé felhalmozott tartozás összege 2,56 millió lej, amelynek kamata 1,56 millió lej. Ezeket az összegeket 1366 adófizető magánszemély, valamint jogi személy halmozta fel.

A csíkszeredaihoz hasonlóan a székelyudvarhelyi önkormányzati képviselő-testület is megszavazta legutóbbi soros ülésén a részleges adóamnesztiát, hasonló feltételekkel, azaz december 15-éig az alapadósságokat ki kell fizetni az idei adókötelezettségekkel és azok kamataival együtt, a bírságokat pedig szintén törleszteni kell.

Az adókedvezmény nem alkalmazható azokra a fizetési kötelezettségekre, amelyek jogi szerződéses kapcsolatból erednek, például a bérletek, koncessziók esetében, azonban a kamatok eltörléséhez feltétel ezek kifizetése is

– tájékoztatott Czika Edith, a helyi adók és illetékek osztályának vezetője. Az eljárás hasonló, mint a hargitai megyeszékhelyen, az adóosztályon biztosítanak az érintetteknek nyomtatvány, amellyel jelezhetik a városházának, hogy december 15-éig szándékukban áll kifizetni adósságukat.