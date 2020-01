Milliókhoz jutott a gyergyószentmiklósi kórház

Ferenczy István és Barti Tihamér a kórház udvarán. Háttérben a kicserélendő ablakok egy része • Fotó: Gergely Imre

A gyergyószentmiklósi városi kórház papíron egészen új intézmény, végleges átadása 2008-ban történt, így felújításra hiába is pályáztak volna, annak ellenére, hogy az ablakok cseréje már évek óta esedékes. Az építése ugyanis jóval korábban elkezdődött, és a jelenlegi nyílászárók már közel harminc éve a helyükön vannak. Most mégis megtörténhet a kicserélésük – ismertette az intézmény udvarán megtartott sajtótájékoztatón Ferenczy István kórházmenedzser és Barti Tihamér, aki ezúttal az RMDSZ Gyergyó területi szervezetének elnökeként volt jelen.

Mivel pályázati lehetőség nem volt, és a helyi önkormányzatnak aligha lett volna erre pénze, az ablakok cseréje a kormány támogatásával valósulhat meg, amelyet a bukaresti RMDSZ-lobbi ért el – közölte Barti Tihamér.

Az ötszáz ablak cseréje miatt nem állhat le a kórház működése, ezért úgy tervezik, hogy fokozatosan végzik a munkát,

naponta öt-hat ablak helyére kerül új, ami két-három kórtermet érint majd egyszerre.

Ez az ütem megfelelő lesz arra is, hogy kisebb helyi vállalkozások is sikeresen szerepeljenek a versenytárgyaláson, és vállalni tudják a feladatot, ami a gondosabb, nagyobb odafigyeléssel történő munka záloga is – fejtette ki Ferenczy István. A kivitelezésre az év második felében kerülhet sor.

Ennél hamarabb, már hónapokon belül használatba vehetik az itt dolgozó szakorvosok azt a két, egyenként 470 ezer lejbe kerülő laparoszkópot, amely szintén régi álom volt az intézményben. Újabb készülékkel bővül a sterilizáló is, ahová a múlt évben saját forrásokból vásároltak két új gépet a kórházban használt eszközök fertőtlenítésére – ezt bővítik most ki. Ferenczy István rámutatott,

a sterilizáló az egész kórház legfontosabb osztálya, hiszen ha itt nincs minden rendben, azt a kórokozók terjedésével az egész intézmény megérezné.

Ilyen probléma azonban nem fordulhat elő – szögezte le.

Az utóbbi években jelentősen gyarapodott az itt dolgozó szakorvosok száma, és ezzel párhuzamosan növekedett az itt elvégzett műtétek, beavatkozások száma is. Emiatt az oxigénellátást biztosító jelenlegi generátor kapacitása szűkössé vált, és szükség van egy nagyobb beszerzése. Ez is megtörténik a mostani finanszírozásból.

Egy másik munkálat is megvalósul, az udvar megkopott beton burkolatára aszfaltréteg kerül.

A gépek beszerzéséhez tíz-, az építkezési munkálatokhoz pedig ötszázalékos önrésszel járul hozzá a város önkormányzata. Ez sem kis összeg, hiszen közel 300 ezer lejt jelent – hangzott el.

A poliklinikán is nagy változások jönnek



A kormánytól érkező hárommillió lej igazából kiegészíti a Gyergyószentmiklós önkormányzata által elnyert 9,33 millió lej értékű uniós finanszírozású támogatást. Ennek során komputertomográfot vásárolnak, és három röntgenkészülék, illetve új mammográf érkezik, de csontsűrűségmérőt, EEG-készüléket és echográfokat is beszereznek. Beépítik a tetőteret, aminek következtében új rendelőket alakíthatnak ki. A készülékek beszerzésére a versenytárgyalás már folyamatban van, várják a beszállítók ajánlatait.