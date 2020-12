Mikulássapkás gyermekek, terepmotoros mikulások Oklándon

• Fotó: Bartha Réka

A klub tagjai adták össze az ajándékokra valót. Jakab Attilától azt is megtudtuk a klubtagok 25–35 évesek. Szeretnék jó hírét vinni a motorosok világának. Ez maradéktalanul sikerült Oklándon.

A székelyudvarhelyi és környékbeli terepmotorosok, az Adventureclub tagjai más években karácsonykor szoktak jótékonysági motorozást szervezni. Tudván, hogy Oklándon van a városhoz legközelebbi gyermekelhelyező központ, egy kisebb csoport az első Mikulás-túrán hozzájuk látogatott el. Az örömszerzést tetézte a ragyogó, decemberre nem jellemző időjárás is.

Miután a gyermekek felocsúdtak az első döbbenetből, el is énekelték a Mikulás-váró dalaikat, amelyekkel már napok óta készültek. Örömmel fogadták a sok gyümölcsöt és hasznos játékszereket tartalmazó csomagokat. Ám a legnagyobb élmény ezután következett: igaz, nem próbálhatták ki a motorosok országúti szabadságát, de az udvaron „nyeregbe pattanhattak”. A kis, Mikulás-sapkás kedvezményezettek is belopták magukat a fiatal motorosok szívébe. A gyermekek remélik, a motorosok pedig tudják: visszatérnek máskor is.