Mikor lesz gázhálózat Homoródfürdőn?

Egy éve adott le pályázatot a szentegyházi önkormányzat a közigazgatásilag a városhoz tartozó Homoródfürdő gázhálózatának kiépítéséért. Jelenleg elbírálás alatt állnak a dokumentumok. A projekt megvalósítása egyébként több szempontból is elengedhetetlen.

Először meg kellett vizsgálni, hogy hol csatlakozhatnak a tranzithálózat mellékvezetékeire, és kiderült, hogy erre Kápolnásfalunál van lehetőség – magyarázta az elöljáró. A kiterjesztéshez szükséges nyomvonalat is meg kellett határozni, ami a különböző tulajdonban lévő területek miatt tizenhét jóváhagyást igényelt. Így tudták elkészíteni a megvalósíthatósági tanulmányt. Ezt követően pályázott az önkormányzat az Anghel Saligny programban, a leadott dokumentációjuk jelenleg elbírálás alatt áll. Utóbbi pontozási rendszer szerint működik, amelyben

A lakóházak mellett jelentős turisztikai egységek is vannak Homoródfürdőn, ráadásul egy nagyobb wellnessközpont megépítését tervezi ott a szentegyházi önkormányzat, ezért már régóta gondolkodnak abban, hogy kiépítsék a gázhálózatot a településen – tudtuk meg Lőrincz Csaba helyi polgármestertől. Mint elmondta, a földgáz bevezetése újabb beruházásokat is hozhat a településre, hiszen ez megkerülhetetlen a fűtés szempontjából.

Lőrincz Csaba rámutatott, fejlesztési egyesületet is alapítottak a települések, hogy egyszerűbb legyen pályázni a gázhálózatok kiépítése érdekében. Noha ehhez ők is csatlakoztak, mégis úgy döntöttek, hogy külön nyújtják be a támogatás-igénylést. Ennek egyik oka az, hogy Homoródfürdő meglehetősen távol található a társulás többi tagjától.

Szentegyháza egyébként közel egy éve leadta a pályázatát, ám ha nyernek, jó eséllyel újra kell kérni a különböző jóváhagyásokat, hiszen azok érvényessége le fog járni. Csak ezt követően készülhetnek el a kivitelezési tervek és láthatnak munkához.