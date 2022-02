Miklós Zoltán javára lépett vissza Imre Gábor

Meglepő bejelentést tett csütörtöki sajtótájékoztatóján Imre Gábor, aki közölte, hogy visszalép az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezetének elnöki tisztségére benyújtott jelölésétől, helyette pedig partnerként, az eseményen szintén jelenlévő Miklós Zoltán elnökjelöltet támogatja. Hamarosan egy másik pályázóval is tárgyalni fognak, mert azt szeretnék, ha két jelölt maradna versenyben.

• Fotó: László Ildikó

Úgy gondolom, hogy Zoltán egy alkalmas, rátermett ember, aki közintézményben dolgozva Erdély-szintű szakmai elismerést érdemelt ki, ezért is örülök, hogy sok mindenben egyezik a véleményünk. Ezért ma bejelentem a városi tisztújító bizottságnak is, hogy visszalépek a jelölésemtől Miklós Zoltán javára

Az elhangzottak után jelentette be Imre Gábor az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács volt elnöke, hogy ő viszont visszalép az elnökjelöltségtől. „Belátom azt, hogy az egyéni érdeken túl, mi a közösség érdeke, ami előre tud vinni és konstruktív lehet. Ennek függvényében cselekszem.

Hangsúlyozta: a továbbiakban partnerként szeretne együtt dolgozni Miklóssal, cserébe pedig azt kérte, hogy amennyiben megnyeri a választást, vegye figyelembe és ültesse gyakorlatba az általa megfogalmazott szakmaiságra, demokratizálásra és területiségre alapozott programot. Arra is kérte, hogy igyekezzen begyógyítani a belharcok során keletkezett sebeket a szövetség tagjaiban. Arról is beszélt, hogy

Felidézte azt is, hogy nagy meglepetés volt a szenátor múlt pénteki bejelentése, miszerint ő is indul az elnöki címért, ekkor kezdtek partnerségekben gondolkodni. Szerinte Antal ugyanis egy magasabb szintet képvisel, mint a többi jelölt. Ő ettől függetlenül kihívásként gondol a versenyre. Pozitív gondolkodást és előremutató kampány-kommunikációt ígért, attól függetlenül, hogy

Noha korábban erről nem volt szó, Jakab Áron Csabát – aki szintén elnökjelölt – is fel fogják kérni, hogy csatlakozzon a létrejött partnerséghez, amennyiben tud azonosulni az elveikkel – fejtette ki Miklós Zoltán, megerősítve, hogy az a céljuk, hogy

Meglátások

Miklós Zoltán újságírói kérdésre reagálva arra is kitért, hogy szerinte a helyi RMDSZ-elnökeként senkinek sem jár alanyi jogon a polgármester-jelöltség, ennek érdekében ő előválasztást szeretne szervezni, minél több rátermett személy bevonásával. Egyelőre azt nem tudta megmondani, hogy ő elindulna-e az említett előválasztáson. Szerinte

a 2024-es helyhatósági választásokig jó eséllyel elfoszlik a Szabad Emberek Pártjának (POL) helyi szervezete, a Magyar Polgári Pártról pedig nem sokat tudni.

Meglátása szerint keletkezik egy űr, amit az RMDSZ struktúrájában kell feltölteni. A POL elképzelését, miszerint szakembereket vontak be a közéletbe jónak találta, ugyanakkor struktúrára is szükség van. Hangsúlyozta azt is, hogy

a választmányba jelentkezett jelöltek közül a szóbeszéd ellenére sokan nem a szenátorhoz köthetők.

Azt szeretné, ha megválasztása esetén kompromisszum születne a választmányon belül is, különben nem lehet majd haladni Székelyudvarhely fejlesztése érdekében.