Míg Hargita megyében még készülnek, Bákó megyében már dolgoznak a haditemetőhöz vezető út felújításán

Mindkét megyei önkormányzat fontosnak tartja az úzvölgyi megyei út felújítását • Fotó: Pinti Attila

Hargita Megye Tanácsa idén nyáron több mint 30 millió lej becsült értékű munkálat elvégzésére várt jelentkezőket a 123-as jelzésű megyei út 14,5 kilométeres szakaszának felújítása érdekében kiírt közbeszerzési eljárás során. Ez az Úzvölgyébe vezető útnak a Csíkszentmárton kijáratától az egerszéki eltérőig tartó része – a becsült érték nagyságát a völgyre jellemző szerpentinek, támfalak építésének szükségessége, illetve négy nagyobb híd újjáépítése magyarázza.

A munkálatok befejeztével Csinód és Egerszék települések megközelítése jóval könnyebb lenne, mint most. Mint kérdésünkre Borboly Csaba, a megyei önkormányzat elnöke tájékoztatott, jelenleg a pénzügyi ajánlatok kiértékelésén dolgoznak, és azt remélik, minden rendben lesz, nem kell megismételni az eljárást. ,

A licitet megnyerő céggel legkésőbb október elején szeretnénk szerződést kötni, amennyiben nem lesznek akadályok. Az időjárástól függ, hogy idén elkezdhetik-e a munkálatokat a 14,5 kilométeres szakaszon

– ismertette az elnök. A munkálatok kövezést, két réteg aszfalt elhelyezését, hozzávetőleg 10 kilométer hosszúságú betonsánc, illetve 4,85 kilométernyi földsánc elkészítését, 37 áteresz felújítását, 4 új híd és nagyobb áteresz építését, valamint 52 mellékutca, illetve bekötőút kialakítását tartalmazzák majd.

Összekötik a két megyét

Borboly emlékeztetett, korábban elindították az út következő, közel 20 kilométeres szakasza korszerűsítésének terveztetését is, amely az az egerszéki eltérőtől egészen Bákó megye határáig tart, érintve az úzvölgyi haditemetőt is. Hozzátette, a dokumentációval jelenleg a közbeszerzési osztály dolgozik, így napokon belül megjelenik ezen szakasz tervezési kiírása is.

„Ez az út Csík térségének egyik legnagyobb beruházása, de egész Hargita megyét, egész Székelyföldet kiszolgálja majd” – magyarázta az elnök, aki szerint

meg kell szüntetni Székelyföld bezártságát, átjárhatóvá kell tenni a megye keleti részét is, mert csak így tud a térség hosszútávon is gazdaságilag és turisztikailag fejlődni.