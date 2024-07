Miért van jelentősége egy nyolcszáz évvel ezelőtti dokumentumnak napjainkban is?

Kerekasztal-beszélgetésen mutatták be az Andreanum 800, Az európai önrendelkezés kezdetei a Magyar királyságban című könyvet Tusványos első napján. A panelbeszélgetés során szó esett arról, miért volt fontos az Andreanum 1224-ben, és miért fontos 2024-ben is, továbbá, hogy mi lehet a jelentősége az erdélyi kisebbségek szempontjából.

Ezért is volt számunkra fontos az, hogy most 800 évvel az Andreanum kiadását követően felmutassuk azt Európának is” – fogalmazott a miniszterelnöki megbízott, hozzátéve, amikor ez az Európai Unió, a több mint 7 százalék körüli bevándorló kisebbségi közösség sorsát transzparensen maga előtt tartja és hozza a rájuk vonatkozó jogszabályokat – mint az afrikai származású emberek alapvető jogairól szóló 2019-es ötoldalas jogszabályt – akkor viszont

„Ehhez képest a mi székelyeinkről nagyon sokan nem is hallottak” – jelentette ki, hozzátéve, éppen ezért fontos lenne nekünk is ugyanezt tenni, erre is kiválóan alkalmas az Andreanum 800.

A kiadványról azt is elmondták, magyar-német nyelvű, készül azonban francia és angol, valamint román nyelven is, hogy minél több ember számára elérhető legyen, köztük az európai parlamenti képviselők számára is, hogy az ő ismereteiket is bővítsék abban, hogy mi az elkövetkező öt évben a feladat, és mi az, ami alapján ők akár az Európa Tanácsban, akár az Európai Parlamentben elősegíthetik Európa hosszú távú stabilitásának a megoldását.