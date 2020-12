Miért pont egy mentőautó ne lehetne ünnepi?

Arra is kitért, hogy tapasztalataik szerint a betegek, főként a gyerekek rettegnek, amikor be kell ülni a mentőautóba, így a kivilágított járművel az a céljuk, hogy eloszlassák ezt a félelmet, így ha következőkor mentőautóra lesz szükségük, már bátrabban ülnek be, hiszen a korábbi negatív élmény mellett kedves emlékeik is lesznek. Emellett további meglepetésekkel is készülnek:

azok a gyerekek sem maradnak ajándék nélkül, akik az utcán sétálva találkoznak a karácsonyi mentőautóval, amelybe be is ülhetnek, ha szeretnének.