Miért kell a kovásznai szívkórház pácienseinek turistaadót fizetniük?

Kovászna fürdővárosban tizennegyedik éve van érvényben a turisták számára kiszabott illeték, az úgynevezett turistaadó, amelynek kifizetése alól nem képeznek kivételt a Benedek Géza Szív és Érrendszeri Rehabilitációs Kórház páciensei sem. A miértről Gyerő József polgármestert kérdeztük, aki azt is elmondta lapunknak, hogy a helyi önkormányzatot sokan beperelték már a turistaadó miatt.

„Van olyan turista is, aki egyrészt elvárja, hogy az üdülőtelepülésen virágos terek és parkok, megfelelő ülőalkalmatosságok, sétányok, közvilágítás legyen, és úgy általában gondozott képet mutassunk, mindenféle rendezvények álljanak rendelkezésére, tudja borvízzel megtölteni a palackját a kiépített borvízkútnál, ám lehetőleg úgy, hogy ő ezekért a szolgáltatásokértért ne fizessen semmit” – jegyezte meg Gyerő József polgármester. Az említettek ellenértékeként a 2009/145-ös tanácshatározat értelmében

A rehabilitációs kezelésnek része az aeroterápia is, ami azt jelenti, hogy a szívkórház pácienseinek sétálniuk kell a negatív ionokban gazdag levegőn.

„Közülük is sokan az országos nyugdíjpénztár által finanszírozott jegyekkel érkeznek, tehát nekik sincs több pénzük, mint az egészségügyi biztosító által a szívkórházba érkező betegeknek, és ők is fizetik az illetéket. A mi szemszögünkből azok, akik a rehabilitáló szívkórházba érkeznek, ugyanolyan gyógykezelésre érkező turisták, mint például a Kovászna Szállóba érkező, az ottani gyógykezelő központ szolgáltatásait igénybe vevő személyek, akik a város nyújtotta szolgáltatásokat egyformán igénylik és élvezik” – érvelt.

A sétányt számukra is ki kell építenünk, padokat is ki kell helyezni, a borvízkutat számukra is hozzáférhetővé kell tenni