Kovászna ki szeretne szabadulni az állam adta jegyek fogságából

A kovásznai turisztikai szálláshelyek kihasználtsága tekintetében a vendégéjszakák száma továbbra is elmarad a kiemelkedőnek számító 2019-es szinttől, az viszont derűlátásra ad okot a város turisztikai jövőjét illetően, hogy nőtt az oda látogatók száma – derül ki a helyi önkormányzat által begyűjtött tavalyi adatokból.

Erre László Endre, a Székelyföldi Turisztikai Desztináció Menedzsment Klaszter elnöke is kitért legutóbbi sajtótájékoztatóján, amikor arról számolt be, hogy az elmúlt esztendőben Kovászna megyébe hivatalosan 155 834 turista érkezett, 19 304-gyel több, mint a csúcsot jelentő 2019-es esztendőben.

és a szálláshelyek kihasználtságát illetően is Háromszék vezet a térségben 44,5 százalékkal.

október–novemberben bizonyos szállodák be vannak zárva, mert addigra elfogynak a kezelőjegyek”

Gyerő József polgármester ezzel szemben derűlátóbb, annak ellenére, hogy nem cáfolta a László Endre által felvázoltakat. Úgy fogalmazott, mind az ágazatban dolgozó vállalkozók, mind a városvezetés arra törekszik, hogy más szolgáltatásokat is kiépítsenek, amik bevonzzák a fizetőképesebb vendégeket, és hogy jó irányban haladnak, azt számokkal is igazolta.

Ez hangsúlyosabban mutatkozik a négycsillagos besorolású szállodák esetében” – magyarázta az elöljáró. A városháza által begyűjtött adatok szerint, az érkezők számát illetően 2022-ben a turisztikai szálláshelyek még a járvány kitörése előtti évhez képest is növekedést regisztráltak, nevezetesen 61 798 turistát jelentettek le, szemben a 2019-es 57 855-tel (2020-ban 27 004-et, 2021-ben 44 581-et).

mert ezek a betegségek nem a fiatalokra jellemzők. Ezek nyugdíjasok, és ha az állami támogatási rendszer része, hogy ilyen kezeléseket biztosít, akkor egyértelmű, hogy a szálláshelyadók megpályázzák azokat az összegeket, jelentkeznek a licitre. Tény, hogy ez számottevő jövedelmi forrása a városnak, egészen 2000-ig kimondottan erre alapozott a város turizmusa, és ha ez most is így lenne, akkor én is osztoznék László Endre aggodalmában. De