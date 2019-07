Michelin-csillagos a Kultúrpalota

Két csillag a háromból. Szép elismerés a magyar szecesszió remekének tartott Kultúrpalotának • Fotó: Forrás: Kultúrpalota

A Michelin cég neve a gumiabroncsgyártás mellett a vendéglőminősítéseiről vált híressé.

A francia Guide Michelin egy nevezetes étterem- és szállodakalauz, amelynek Michelin-csillagnak nevezett elismerése a tökéletesség nemzetközi szimbólumává vált a szakácsművészet területén.

Azt már kevesebben tudják, hogy csillagjaival a vendéglátóegységek mellett az idegenforgalmi látványosságokat is minősíti, s a vállalat kiadja a Michelin Green Guide útikönyveit, amelyek komoly presztízsnek örvendenek mind a szakma, mind a turisták körében.

A Michelin Green Guide Románia második kiadását adták most ki, nyolc évvel az első kiadás megjelenése után. Ez az útmutató a rangos Michelin Guide gyűjtemény részét képezi, és továbbra is segíti a kultúrát és az eredetiséget szerető utazókat a nyaralásuk előkészítésében, valamint az ország sokszínűségének és gazdagságának felfedezésében.

„Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy sikerült elindítanunk az útikönyv második román kiadását is. Románia turisztikai szempontból fejlődő ország, és szakembereink újból átvándoroltak az országon, és új, rendkívüli helyszíneket fedeztek fel, meglepő helyszíneket találva, amelyek két vagy akár három csillagot is kaptak ” – mondta Stephane Roy-De-Lachaise, a Michelin Románia vezérigazgatója.

Ebben az útikönyvben szerepel a Kultúrpalota is, amelyet két csillaggal értékeltek a szakemberek.

A Kultúrpalota vezetője, Fülöp Tímea érdeklődésünkre elmondta, nagyon örül a minősítésnek. „Mi nem is tudjuk, mikor voltak nálunk, a Michelin szakemberei inkognitóban szoktak jönni, és a tapasztaltak után értékelik az idegenforgalmi látványosságokat egy, két vagy három csillaggal. De ha az útikönyvben említést tesznek valamiről már az is nagy dolog” – mondja Fülöp Tímea. Hozzáteszi: az útikönyvben mintegy húsz háromcsillagos objektum szerepel, ilyen például a Transzfogaras vagy a máramarosi festett templomok vagy épp a Duna Delta, de kétcsillagos értékelést sem sok turisztikai látványosság kapott. Ezek közt van a marosvásárhelyi szecessziós Kultúrpalota, amelyet részletesen tárgyal az útikönyv: bemutatja az épületet kiemelve Körösfői-Kriesch Aladárt, Róth Miksát, Nagy Sándort, a Gödöllői művésztelep alkotóit, Komor Marcell és Jakab Dezső építészeket, valamint Dr. Bernády György polgármestert, aki megálmodta és fel is építtette a Kultúrpalotát.

Kétcsillagos Marosvásárhelyen még a Rózsák tere, egy csillaggal értékelték a közigazgatási palotát és a Toldalagi Palotában működő Néprajz és Népművészeti részlegét a Maros Megyei Múzeumnak. Említést tesznek a középkori várról és a Teleki-Bolyai Könyvtárról is többek közt.

A Michelin útikönyve egy oldalt szán a székelyek származásának, megmagyarázza honnan érkeztek, megemlíti a székely anyavárosként tartott Székelyudvarhelyt is. Amúgy Székelyföld több településének látványosságai belekerültek az útikönyvbe, de nem olyan hangsúlyosan, mint Marosvásárhely.