Mi történhet, ha nem veszünk részt a népszámláláson?

A törvény kimondja, hogy kötelező, sőt előrelát szankciókat is, azoknak, akik nem vesznek részt. Ha valaki nem akar részt venni, visszautasítja a számlálóbiztost a következő szakaszban, akkor a rendőrség fog hozzá kiszállni a számlálóbiztossal együtt.

Ilyen esetek fordultak elő az előző népszámlálásokon is, hogy valaki többszöri alkalommal sem engedte be a kérdezőbiztost, de amikor a rendőrséggel érkezik, akkor már általában válaszol mindenki, és nem várja meg, hogy a büntetést is kiállítsák” – magyarázta Barna Gergő.

Pénzbírság esete



A népszámlálási törvény amúgy szabálysértésnek tekinti a népszámlálási tevékenységben érintett személyek akadályozását, valamint a kért információk nyújtásának elutasítását is – mindkét eset 1000 lejtől 3000 lejig terjedő bírsággal büntethető.