Mi magunk vagyunk a felelősek a saját egészségügyi állapotunkért

Jobban lebontva a kérdést a fizikai és a mentális állapotot is tovább boncolgatták a felmérés készítői. Előbbi esetében például a táplálkozást, a testmozgást és az alvás minőségét firtatták.

A legtöbben egy-két típusú gyümölcsöt és zöldséget fogyasztanak naponta, de 16 százalékuk csak főve viszi be ezeket, 12 százalék pedig teljesen mellőzi a napi étkezésben. Ami a testmozgást illeti,

Noha a mentális egészségével is elégedett a megkérdezettek többsége, a világjárvány és az orosz-ukrán háború kihatott a lakosság lelkivilágára.

Tízből kilencen állították például, hogy pszichikailag hatással van rájuk a háború, amely tízből közel hét megkérdezett szerint felborította a mindennapi rutinjukat is, és meggátolta őket az egészséges szokások gyakorlásában.

A mentális egészséggel kapcsolatosan továbbá arra is kitért, hogy az elmúlt megterhelő időszakban még inkább előtérbe került a lelki, érzelmi egészség. Nagyon nagy stressznek és nyomásnak volt és van kitéve a lakosság, de ez ellen is hatékonyan lehet védekezni.

Ha mindez ellenére is úgy érezzük, hogy segítségre van szükségünk, merjünk másokhoz fordulni, ha nem is szakemberhez, akkor barátokhoz, családtagokhoz. „Talán a társas kapcsolatok sérültek leginkább először a járvány, most meg a háború miatt.