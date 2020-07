Mi készülhet még miccshúsból?

Nem sima miccset sütött ezúttal Karácsony József, a Főnix Konyha séfje, hanem ezt továbbgondolva különböző hozzávalókat gyúrt össze a hússal, amit pogácsa alakúra formázva helyezett a serpenyőbe, bemutatva a szerb eredetű – hamburger szerű – pljeskavica receptjét a maga székelyes módján. A zsemle készítésének titkaiba is beavatott.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Rendszerint sertés- és marhahús keverékéből készül a szerb eredetű, a hamburgerhez hasonló pljeskavica, amelyhez régen kizárólag bárány- vagy birkahúst használtak fel – fejtette ki lapunknak Karácsony József, a Főnix Konyha séfje. Mint mondta, mi magunk is elkészíthetjük egy kis találékonysággal, ha miccshúst vásárolunk az üzletben, és így legalább nem a megszokott étel fog sülni a rácson vagy a serpenyőben.

Házi készítésű zsemle

A pljeskavicához szükséges cipó elkészítéséhez – amely a pizzatésztához hasonló – első lépésként az élesztőt felfuttatjuk egy pohár langyos tejben. Lisztet öntünk egy lapítóra, amelybe nyers tojás került. Ízesítésként némi sót és kevés olívaolajat is adunk hozzá, illetve vajat, aztán összegyúrjuk a masszát. Ha szükséges, némi vizet is tölthetünk a tésztához. A dagasztás közben ugyanakkor az élesztős tejet is hozzáadagoljuk. „Addig kell gyúrni a masszát, amíg a kéztől elválik” – jegyezte meg a szakember és amikor ez megtörtént, akkor zsemle formájúra alakította.