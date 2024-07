Mi az a verecselés? Szombaton erre a kérdésre is választ kaphatunk Gyergyószentmiklóson

Kisné Portik Irén, néprajzkutató már 14 könyvnek a szerzője és a mai napig fontosnak tartja a népi hagyományok megörökítését a jövő generációja számára. Legújabb könyve is erről szól. Ezt ismerteti szombaton a gyergyószentmiklósi Szilágyi kertben.

Hogy mit is jelent a verecselés, honnan is ered az ötlet, miként akadt Kisné Portik Irén ennek a dokumentáltan 4000 éves kézműves ismeretnek a nyomára, és miről is szól valójában a legújabb kötet, augusztus 3-án, 14 órakor megtudhatják az érdeklődők.