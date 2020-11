Mi a titkuk? – települések, ahol mindössze néhányan fertőződtek meg

Szerencse, genetika, jó levegő, elzártság – ezeket sorolták azok a Maros megyei településvezetők, akiktől arról érdeklődtünk, hogy hogyan sikerült fertőzésmentesen tartani az általuk vezetett falvakat, községeket. Hiszen Székelyvéckén, de Sóváradon is a járvány kezdete óta szinte egyáltalán nem volt fertőzés. Hargita megyében három olyan település volt, ahol a járvány kezdete óta csupán öt koronavírusos esetet azonosítottak.

Egybehangzó vélemény: az egészségügyi előírásokat be kell tartani • Fotó: Pinti Attila

Maros megyében a prefektusi hivatal hetente közli, hogy milyen a fertőzöttségi arány a városokban, községekben. Ez egy ideig fontos volt az oktatási intézmények és a vendéglátóipari egységek szempontjából is, de amióta ezek zárva vannak, főleg a lakosság tájékoztatását szolgálja. A hétfői adatok szerint vannak olyan települések Maros megyében, ahol az elmúlt két hétben egyetlen új fertőzöttet sem azonosítottak. Ilyen többek között Bala, Kozmatelke, de a magyarok lakta Sóvárad és Székelyvécke is. A legfrissebb listán ott van, nulla esettel Gyulakuta is, de korábban ott voltak nyilvántartott koronavírusos személyek.

Jó a levegő

A Szováta szomszédságában levő Sóvárad polgármestere, Bíró Csaba, a Székelyhonnak elmondta, hogy nincs titkos receptjük, amivel megvédték magukat a fertőzéstől, hacsak nem a genetikájuknak köszönhetik – jelentsen utóbbi bármit is.

HIRDETÉS

Betartjuk az előírásokat, vigyázunk magunkra és másokra is. A jó sós levegő is segít nekünk, biztos.

Vannak falus társaink, akik Szovátára gyárakban vagy vendéglátó-ipari egységekben dolgoznak, őket többször tesztelték, de senki nem volt fertőzött. A tavasz óta összesen két pozitív eset volt a településen, de esetükben is a második teszt már negatív volt. Biztos, hogy a természeti adottságok is hozzájárulnak ahhoz, hogy elkerült minket a koronavírus” – vélekedett a településvezető.

Kihalt a település

Isten hát mögötti település Székelyvécke – mondta Fekete Pál polgármester, aki részben az elzártsággal is magyarázza, hogy nem betegedtek meg az emberek. Van egy-két csoport, aki a villany-, illetve a gázszolgáltatónál dolgozik, de ők többnyire kint végzik a munkát, így lehet, hogy azért nem hozták haza a vírust. A járvány kezdete óta egyetlen személy betegedett meg, aki Marosvásárhelyen dolgozik, ő két hetet volt otthon, de senkit nem fertőzött meg. A polgármestertől megtudtuk, hogy

a többnyire idősek által lakott településen mindenki betartja az egészségügyi előírásokat, szomszédok, rokonok egyáltalán vagy csak nagyon ritkán találkoznak, a falu utcái kihaltak.

„Szerencsénk is volt, hogy eddig megúsztuk. Reméljük ezután is elkerül a vírus és várjuk, hogy visszatérjen az élet a rendes kerékvágásba, legyen élettel teli a településünk” – fogalmazott.

Az emberek egészségére odafigyeltünk

Hargita megyében három olyan település van, ahol a járvány kezdete óta csupán 5 fertőzöttet azonosítottak: Székelyandrásfalva, Homoródalmás és Kányád. Homoródalmás polgármestere, Tikosi László a Székelyhonnak elmondta, hogy az önkormányzat nagyon odafigyelt az egészségügyi előírások betartására: a maszkviselésre, a fertőtlenítésre. Idén nem tartották meg a közkedvelt falunapokat sem. A Székelyudvarhelyre, Csíkszeredába munkába ingázók inkább személygépkocsival közlekednek, általában 1-2 személy utazik együtt.

Kis település vagyunk, nagyon odafigyeltünk az emberek egészségére. Ezután is így teszünk, igyekezve, hogy ne legyenek fertőzött személyek

– mondta.