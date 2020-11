Mezőség mosolya – online bemutató a Maros Művészegyüttesnél

Archív • Fotó: Haáz Vince

A Mezőség mosolya című előadás autentikus folklórműsor, amely magába foglal táncszínházi elemeket is, de ezekben is hagyományos néptánctechnikák érvényesülnek. Az előadás címe reflektálás a Mezőség kulturális sokszínűségére, zenei gazdagságára, táncainak vitalitására. Központi helyet foglal el a műsorban A kilenc csodaszarvas című román kolindát idéző lírai jelenet. Bartók ezt a román népballadát használta alapul a Cantata Profana című világhírű műve megírásakor. A mozzanat nem csupán a szarvassá változó fiúk történetét hivatott megjeleníteni, hanem megfogalmazza Bartók legfontosabb üzenetét, mely azóta számtalan táncos generációnak éltető forrása, vezérlő csillaga volt : „csak tiszta forrásból”. A folklór része zömében magyar, de beépít román elemeket is.

Az erdélyi román és magyar néptánc közös alapokon nyugszik. Több nemzet évszázadokon át való együttélése ezen a vidéken gazdag táptalajt jelentett számos táncforma kialakulásához. Martin György szerint az erdélyi néptáncban nincs jelentősége az etnikai különbségeknek. Ugyanazt az alapot táncolják, csupán megszínezik a saját etnikai ízeikkel. „Nekünk dolgunk van az erdélyi román néptánccal, mert az a magyar örökség része, ugyanis az erdélyi magyar néptáncban gyökerezik” – vallja Varga János rendező-koreográfus.

Énekel: Kásler Magda, a Maros Művészegyüttes zenekarának kíséretében

Zenekarvezető: Moldován Horváth István

Tánckarvezetők: Törzsök Zsuzsánna és Farkas Sándor Csaba

Rendező-koreográfus: Varga János

Igazgató: Barabási Attila Csaba