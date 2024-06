Mezőgazdaság: a szélsőségek ellenére rég volt ilyen kedvező az időjárás

Az elmúlt időszakban viharos időjárásból, a mostani hőhullámban pedig kánikulából is jócskán kijutott Hargita megyének, a szélsőséges időjárási jelenségek ellenére azonban a mezőgazdaságban rég volt olyan kiegyensúlyozottan jó időszak, mint a mostani.

Sem szárazság, sem csapadéktöbblet nem okoz gondot jelenleg a Hargita megyei mezőgazdaságban, amelynek kifejezetten jót tesz a jelenlegi hőhullám, mint ahogyan az előző periódus esőzései is hasznosak voltak.

Múlt héten volt 50 liter csapadék négyzetméterenként, az jól jött, és most a hőhullám is. Ez a ciklikusság jó, legyen egy hőhullám és utána aztán megint eső. Mint most, hiszen a hétvégére megint esőket mondanak. Ez ideális a mezőgazdaságban, mondhatni jó kövér nyár az idei