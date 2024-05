Mérsékeltebb lesz a faipari leépítés, mint azt korábban becsülték

Az elbocsátásra kerülő alkalmazottak lehetőségeire vonatkozó kérdéseinkre Jánó Edit elmondta, hogy ők is, akárcsak az ügynökség adatbázisában szereplő összes munkanélküli,

Ezzel kapcsolatban kérdőívet is kitöltenek majd, és ha lesznek legalább 14-en, akik valamilyen más átképzésen vennének részt, akkor ez is megoldható – tájékoztatott az intézmény osztályvezetője, kitérve arra is, hogy