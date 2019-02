Mérföldkő lesz ez az év a székelyföldi gazdaságfejlesztésben

Megnyitották Székelyudvarhelyen a Pro Economica Alapítvány területi irodáját. A magyar kormány gazdaságfejlesztési programjának lebonyolításával megbízott alapítvány idéntől Székelyföldön is pályázatokat hirdet mezőgazdaságban is dolgozó vállalkozóknak. A Csíkszeredában és Gyergyószentmiklósón is létrehozandó irodák célja az ügyintézés megkönnyítése és a tájékoztatás.