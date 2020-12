Mentősök és orvosok az elsők között, akik megkapták a védőoltást Maros megyében

Saját tapasztalatuk és a tudományos érvek győzték meg azokat az orvosokat és mentősöket, akik az év utolsó napján elsőként jelentkeztek, hogy beoltassák magukat a koronavírus elleni vakcinával Marosvásárhelyen. A megye közel ezer oltást kapott, amelyeket csütörtökön, pénteken és szombaton be is adnak az egészségügyi személyzetnek.

Az év utolsó napján kezdődött az oltási kampány Maros megyében • Fotó: Haáz Vince

a nap folyamán több mint kétszáz vakcinát adnak be, elsősorban az intenzív osztályokon dolgozóknak, de a koronavírusos betegeket kezelő személyzetnek és a megyei mentőszolgálat alkalmazottainak is.

A Maros Megyei Klinikai Kórház a meggyesfalvi negyedben lévő volt munkaorvostani klinikán rendezte be a saját oltási központját. Itt csütörtök délelőtt öt személyt oltottak be a sajtó jelenlétében, majd

A sajtó jelenlétében jobban izgultak a vakcinát beadó asszisztensek, mint azok, akik megkapták a szérumot. Kattogó, villogó fényképezőgépek és kamerák fényében még eddig nem kellett dolgozzanak. Az épület emeletén több szobát rendeztek be, ahol nyugodt körülmények között be lehet adni az oltást, és van egy pihenő is, ahol 15 percig kell tartózkodniuk azoknak, akiket beoltottak.

Anca Georgescu úgy vélte, hogy a koronavírus elleni oltásra is minden évben szükség lesz, akárcsak az influenza elleni vakcinára. A doktornőt elkísérte Kristóf Harmat Krisztina rezidens is, aki arról beszélt, hogy biztonságban érzi magát most, hogy megkapta az oltás első adagját, és várja, hogy majd a következőre is sor kerüljön, hiszen akkor lesz nagyfokú immunitása a fertőzéssel szemben. Arra biztatott minket, hogy tájékozódjon és oltassa be magát.

A megyei mentőszolgálat vezetője, Ioan Ivanici szintén az elsők között oltatta be magát. Kiemelte, várta ezt a pillanatot, hogy nagyobb biztonságban tudják végzeni a munkájukat. Január elsején a mentőszolgálat 125 alkalmazottja kapja meg a vakcinát, s mindannyian bizakodva tekintenek az új év elé, a nehéz évet maguk mögött hagyva.