Mennyit ér egy város tömegközlekedés nélkül?

A következő két évben elkezdődik a marosvásárhelyi tömegközlekedés helyreállítása • Fotó: Haáz Vince

Bár illúzió olyan modern és jól működő tömegközlekedést álmodni Marosvásárhelyre, mint amilyen például Budapesten működik, mégis van esély arra, hogy egy átgondolt, a település végpontjait összekötő menetrend, és a város mindennapi lüktetését kiszolgáló közszállítást lehessen felépíteni – legalábbis így véli Soós Zoltán, aki a jelenlegi polgármester leváltásával lehet házigazdája a megújulásnak.

Ugyanis – ahogyan Soós is fogalmaz –, Székelyföld legnagyobb településének tömegközlekedését ma a káosz és az átláthatatlanság uralja, az azt üzemeltető vállalat pedig, a jelenlegi Florea nevével fémjelzett városvezetéssel együtt inkább abban érdekelt, hogy a közszállításra fordított, amúgy jelentős üzemelteti költségeket kusza céghálón keresztül kitalicskázza a rendszerből.

A város közlekedése a nyolcvanas évek viszonyait tükrözi, hiába vannak például klímával ellátott autóbuszok, azokat ismeretlen okból nem használják, de az akadálymentesítés is csak álom, ezért az idősek, hiába utazhatnának ingyen, mégis alig használhatják a tömegközlekedést.

Évtizedek mulasztásait nyilvánvalóan nem lehet egyik napról a másikra pótolni. Ez a legfontosabb oka annak, hogy Soós Zoltán választási programja nem egyetlen ciklusra, hanem az elkövetkező tíz évre fogalmaz meg konkrét terveket. Egyrészt ki kell gondolni a közlekedés egészét: a városi autóbuszok útvonalait, a buszmegállók helyét, a taxik kijelölt állomáshelyeit, a buszsávok, kerékpárutak kialakítását és a vasút hasznosítását, csak hogy a legfontosabbakat említsük.

Nem lehet évekig várni

Ám az is nyilvánvaló, hogy nem lehet évekig várni, amíg a stratégia elkészül és annak nyomán a fejlesztések elindulnak. A Soós Zoltán és a szakemberei által összeállított program alapján az elkövetkező két évben már elkezdődik a marosvásárhelyi tömegközlekedés helyreállítása, sőt megújítása. Pontos menetrend szerinti járatok indításával, a jegyértékesítés modern, elektronikus eszközeinek bevezetésével, a XXI. századnak megfelelő ún. okos megállók kialakításával, a régiek korszerűsítésével, környezetkímélő és akadálymentesített járművek üzembe helyezésével rövid távon is enyhíteni lehet a városban uralkodó jelenlegi közlekedési zsúfoltságot, ami a légszennyezés csökkenését is jelenti egyben. Soós Zoltán hatgyerekes családapaként kifejezetten fontosnak tartja, ha iskolabuszok indítására is mielőbb sor kerülne, amivel csökkenteni lehet az iskolai időszakban rendszeresen megnövekedő városi forgalmat.

(X – Fizetett tartalom)