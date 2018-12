Mennyibe kerül a taxizás Székelyföldön?

Hol mennyibe kerül? Kényelmes szolgáltatást nyújt a taxi: hívásra házhoz megy • Fotó: Pál Árpád

A várakozási díj percenként 0,42 lej nappal, és 0,45 lej éjszaka.

A Kászonokban is szolgáltat a Szappanyos taxiszolgálat 2011 óta: a kászonimpéri Balázs László nemcsak fuvarozást vállal, hanem ügyintézést is végez a helyiek kérésére, sőt akár be is vásárol. Megkeresésünkre elmondta, nappal kilométerenként 1,99 lejért, éjszaka 2,49 lejért szállítja az utasokat, és ha oda-vissza útra kérik fel, amely több mint 50 kilométer, akkor 1,19 lej a nappali, illetve 1,79 az éjszakai fuvardíj. Leggyakrabban Csíkszeredába és Kézdivásárhelyre szállítja ügyfeleit, emellett sokszor reptéri transzfert is vállal Marosvásárhelyre, Kolozsvárra vagy Bukarestbe.

50 százalékos kihasználtság

Gyergyószentmiklóson összesen 22 taxisengedélyt bocsátott ki a városháza. Szabó László helyi taxis érdeklődésünkre elmondta, hogy többségük egyéni vállalkozóként dolgozik, áraik pedig

2,50–2,80 (nappal), illetve 2,90–3,10 lej (22 óra után) között vannak.

Például a városközponttól a vasútállomásig átlagban 10 lejt kell fizetniük az ügyfeleknek. Váradi Attila, a Blitz taxitársaság alkalmazottja a fuvardíjak alakulását a 2004-ből származó helyi önkormányzati határozattal magyarázta, amely szerint a fuvardíj legkisebb, illetve legmagasabb értéke a Rompetrol üzemanyagtöltő állomásnál kapható 95-ös, ólommentes benzin árának 50, illetve 70 százaléka lehet. „A két érték között minden taxis úgy állapítja meg az árait, ahogyan jónak látja, a piaci verseny szerint” – jegyezte meg. Így 2,20–3,50 lej közötti áron dolgoznak a taxisok. Este tíz óra után, egészen reggel hat óráig, a taxióra automatikusan átáll az éjszakai fuvardíjra, melynek értéke 10 százalékkal több lehet, mint a nappali érték. „Városon kívül elméletileg nagyobb kellene legyen a fuvardíj, de mi a nappali árakkal dolgozunk, mert kicsi a város.

A taxik kihasználtsága alig 45–50 százalékos, szemben a nagyvárosokban lévőkkel, amelyeknek 75–85 százalékos a kihasználtsága”

– magyarázta. Amúgy minden utat bevállalnak, még a veszélyesnek tartott városrészekre is kiautóznak „A jogszabályok szerint a taxis személyszállítás a taxis és az ügyfél közös megegyezése alapján történik, így a taxis akár vissza is utasíthatja az utast” – tette hozzá.

Egyébként szintén a jogszabály szerint az ittas állapotban lévő személy szállítása tilos.