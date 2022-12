Mennyi szeretet fér egy cipősdobozba?

Egy cipősdoboznyi szeretetet juttat el idén is a Tulipán Gyermekotthon lakóinak a Szászrégeni Közösségért Egyesület és a Szászrégeni Ifjúsági Szervezet. A kedvességgel, szeretettel és ajándékokkal megtöltött cipősdobozokat legkésőbb december 15-ig adhatják be a szászrégeni gyűjtőpontok valamelyikébe, akik a karácsonyi hajtás ellenére is szeretnének meglepetéssel kedveskedni olyan gyerekeknek, akik más módon nem kaphatnak karácsonyi ajándékot.