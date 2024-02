Mennyi pénzt hívott le tulajdonképpen a hivatal? – erről is vitáztak a székelyudvarhelyi tanácsülésen

A megszokottnál kevesebb helyi képviselő jelent meg a székelyudvarhelyi önkormányzat soron kívüli ülésén, de így is elegen voltak a felterjesztett döntések meghozatalához. Noha az esemény összehívójában még benne volt a 2024-es költségvetés elfogadásával kapcsolatos határozattervezet is, azt még a napirendek megtárgyalását megelőzően visszavonták, hiszen nem történt meg a szakbizottsági véleményezés.

Ebben a kimutatásban szerepel egyebek mellett a Harvíz Rt. regionális vízszolgáltató projektje is – közel 170 millió lej –, de ennek gyakorlatilag semmi köze a polgármesteri hivatalhoz, az összeg nem is kerül be soha a helyi költségvetésbe. A képviselő meglátása szerint