Menetrendszerinti autóbuszjáratok indulnak Csíkszeredából a marosvásárhelyi reptérre

A Transilvania repülőtér vezetősége és a légikikötőt fenntartó Maros Megyei Tanács idén 152 ezres utaslétszámot szeretett volna megvalósítani, és ez előreláthatóan év végéig eléri majd a 180 ezret. Jövőre két új úticélt is felvennének a meglévők mellé, konkrétumokról azonban egyelőre nem tudtak beszámolni. Az biztos, hogy jövőre is repülhetünk Marosvásárhelyről Egyiptomba, ezen belül is Gurdakába. Ugyanakkor két menetrendszerinti buszjáratot is indítanak Csíkszeredából a marosvásárhelyi reptérre.

Haithem Souani és Peti András • Fotó: Haáz Vince

Az igazgató elmondta, hogy a budapesti járatok nagy népszerűségnek örvendenek, reméli, hogy ez így is marad. Ezek mellett a nyáron üzemelő charterjáratok is nagyon népszerűnek bizonyultak. Tavaly egy kolozsvári turisztikai ügynökség újraindította az Egyiptomba, Gurdakába szállító járatot Marosvásárhelyről is, s a június-szeptember közötti menetrend szerinti járatok szinten 100 százalékban tele voltak. Mint az utazási iroda igazgatója, Haithem Souani elmondta elégedettek voltak az utaslétszámmal, azt tapasztalták, hogy

„Marosvásárhelyről fiatalok repültek nyaralni, szórakozni Egyiptomba, de kis és nagyobb gyermekes családok is nagyon szerették ezt a célpontot. Amennyiben igény van meg tudjuk hosszabbítani a szezont, hiszen Egyiptomban már áprilistól lehet fürdeni, pihenni és akár októberben is strandolásra alkalmas az idő. Ha a vásárhelyiek, Maros megyeiek és környező megyékből érkezők erre igényt tartanak korábban is indítunk majd járatokat” – részletezte. Haithem Souani arról is beszélt, hogy tárgyalásokat folytatnak egy légitársasággal, mert szeretnének egy új járatot beindítani Marosvásárhelyről, de a célpont kilétét még nem tudja felfedni, mert a tárgyalásokat még nem zárták le. Peti András a reptér igazgatója is azt mondta, hogy

azt szeretnék, ha a meglevő ajánlatok mellett jövő nyártól két új úti cél szerepeljen a kínálatukban, de egyelőre ezekről nem tud nyilatkozni.

Emlékeztetett, hogy sokkal kevesebb repülőt gyártanak, mint amennyire a rohamosan fejlődő turizmusnak szüksége lenne.