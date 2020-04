Mélyszegénységben és szükségben: akiknek igazi segítség egy tányér leves

• Fotó: Haáz Vince

A Divers Egyesület elnöke, Koreck Mária elmondta, hogy a szükségállapot bejelentése után, a közösségektől érkező visszajelzéseket figyelembe véve kezdték el az Egy tál étel a rászorulóknak programjukat. Felismerték, hogy az egyedülálló idős személyek számára is nehéz ez az időszak, de a családok is nélkülözhetnek, a mélyszegénységben élők helyzete pedig katasztrofális.

„Adományokból vásároljuk a meleg ételt, az Eldi pékségtől kapjuk a friss kenyeret. Legtöbbször nem a rászorulók jelentkeznek, hanem szomszédjuk, ismerősük, a lakótársulási elnök szól, hogy kinek van szüksége meleg ebédre. Vannak két gyermeket egyedül nevelő édesanyák, akik elvesztették munkahelyüket, és pár hétig kértek ebédet. De segítségünket kérte egy hetven év feletti hölgy is, aki lebetegedett, így 92 éves édesanyjához már nem tudott ebédet vinni. Vannak, akiknek most semmi jövedelmük nincs, vagy kényszerszabadságra küldték őket, és családjukat már nem tudják eltartani. A mélyszegénységben élők helyzetét már korábban ismertük, nekik is lehetőségeink szerint viszünk ételt, elsősorban gyerekeknek” – sorolja a kezdeményező, aki elmondja, hogy míg egy adag meleg leves ára 4 lej, addig a csomagolásért 1,5 lejt kell fizetni, így most olyan keresnek megoldásokat, hogy kevesebbe kerüljön a doboz.

A heti csaknem ezer adag étel kiszállítását az önkéntesek végzik, a konyha vezetője, a hegyimentők, de mások is csatlakoztak a kezdeményezéshez és segítenek, hogy az étel eljusson a szükségben lévőkhöz.

Mire odaérünk, az Alpha Transilvana Alapítvány konyhájában már dobozokba van töltve a gőzölgő leves. Két szakácsnő készíti az ízletes, házias ebédet. Itt főzik a polgármester hivatal által biztosított meleg ebédeket, és a Divers Egyesület által megrendelt „vastag levest” is . Nyugodtan meg lehet kóstolni, szívesen meghívom egy ebédre – mondja az alapítvány vezetője, de erre nekünk most nincs időnk. Megvárjuk, hogy a mélyszegénységben élő gyerekeknek szánt levesek bekerüljenek az önkéntes kocsijába, majd követjük őket.