Mélygarázs kölcsönből?

Elősegítheti Marosvásárhely fejlődését, bevonzhatja a befektetőket, az egyéni építkezéseket pedig rendszerezheti az új általános városrendezési terv (PUG), amelyet húsz év után az elmúlt napokban frissítettek és fogadtak el Marosvásárhelyen. Ennek jelentőségét Iszlai Tamás tervező, de Soós Zoltán polgármester is kiemelte, mi több, a kolozsvári Macalik Arnold építész már a benne levő fejlesztésekről is beszélt.

Véleménye szerint az általános városrendezési terv egy fejlesztési keretrendszert biztosít, szabályozza a fejlődési folyamatokat. Marosvásárhelynek több mint negyven terve van, amelyekkel már sikeresen pályázott, de olyan is, amelyet csak most állítanak össze. A PUG megoldást fog kínálni a gépkocsiforgalom visszaszorítására is, hiszen mélygarázsok építését tartalmazza.

a belváros mindig is a vásárok, a közösségi események helyszíne volt, és most is pezsgő élet van a Rózsák terén. De szükség van arra, hogy a környező utcákat is bekapcsolják ebbe a vérkeringésbe,