Meleg étel és melengető ital a tél derekán

Forralt bort fogyasztva könnyebben elviselhető a hideg • Fotó: Erdély Bálint Előd

„Télen is érdemes elővenni az üstöt, hogy a szabadban készíthessük el az ételt, hiszen így nemcsak egy különleges finomságot fogyaszthatunk, de jót beszélgethetünk barátainkkal, amíg rotyog a kondér tartalma” – ajánlotta Karácsony József, a Főnix Konyha séfje. Mint mondta, ő ez esetben körömpörköltet állított össze, ami Magyarországon számít hagyományos ételnek. Laktató és nagyon kalóriadús, így a hideg időszakban is érdemes fogyasztani. Az étel egyébként már csak azért is jó választás, mert felhasználhatjuk a megmarad disznóköltséget. Persze, ha ezzel nem rendelkezünk, akkor a boltokban is megvásárolhatjuk a hozzávalókat.

A kint elkészített ételek azért annyira finomak, mert nem egyszerre éri a hő a hozzávalókat, ráadásul mindet átjár a fa füstje

– fogalmazta meg kedvcsinálóként Karácsony.