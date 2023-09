Meleg ebéd hidegen

A szeptember 11-én induló tanévben hét Kovászna megyei iskolában folytatódik a Meleg ebéd elnevezésű program. A dálnoki Darkó Jenő Általános Iskola is ezek közé tartozik, igaz, hogy a meleg ebéd helyett szendviccsel.

„Idén is folytatódik nálunk a tavaly kísérleti jelleggel indult Meleg ebéd mindenkinek elnevezésű program.

Az elmúlt tanévben Málnáson, Mikóújfaluban, Bereckben, Maksán, Szitabodzán, Barátoson és Dálnokban vezették be a helyi iskolákban a kormánytámogatással indult programot, és a Kovászna megyei tanfelügyelőség közleménye szerint ezt idén is folytatják.

Bevállalnánk, de vannak előírások, amelyeknek nem tudunk eleget tenni. A csernátoni Kovács panzió által szállított szendvicset az óvodásainktól a nyolcadikosokig minden nebuló megkapja 11 óra körül. A gyerekek tavaly is örültek a tízórainak, hiszen

– újságolta el lapunknak Bonda Anna-Mária iskolaigazgató.

Hirdetés

Az elemisták számára ugyanakkor továbbra is működik a szülők hozzájárulásával a Diakónia Keresztyén Alapítvány délutánioktatás-programja. „Folytatódik a Diakónia pályaorientációs programja is, amelynek keretében a nyolcadikosaink hetente háromszor egy-egy órában a vizsgatantárgyakból tartott felkészítő, illetve pályaorientációs tevékenység mellett étkeztetésben is részesülnek, hiszen ez a tanórák után történik” – sorolta az intézményvezető.

Jövő évben megújul a tanintézmény

Az intézmény több vidéki iskolával együtt Kovászna megye tanácsával karöltve sikerrel pályázott a iskolai bútorzat teljes cseréje mellett egy-egy informatika-, tudományok-, illetve multifunkcionális terem felszerelésére is. „Az idei tanévben megtörténik a beszerzés, a jelek szerint a 2024–2025-ös tanévet kezdhetjük az új bútorzattal felszerelt iskolában” – nyugtázta az igazgató.

Az iskola energetikai hatékonyságának növelését célzó projekt támogatását még februárban aláírták, Marti István polgármestertől a fejleményekről érdeklődtünk. „Jelenleg a tető és az alapzat szigeteléséhez, a napelemek felszereléséhez, továbbá a teljes vezetékrendszer – villany és internet – cseréjét magában foglaló beruházáshoz szükséges engedélyek beszerzése van folyamatban. Ezt követően történik majd a közbeszerzés, vélhetően jövő évben látnak majd munkához” – jegyezte meg az elöljáró.