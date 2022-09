Meleg ebéd a korai iskolaelhagyás és lemorzsolódás visszaszorításáért

Míg tavaly országszerte 150 intézményben működött a meleg ebéd pilot program, az idei évtől összesen 300 iskola diákjai részesülnek majd naponta étkeztetésben az előttünk álló tanévben – derül ki az RMDSZ közleményéből, amelyben arra is rámutatnak, hogy a napi menü ára is változik: 10 lejről 15 lejre emelkedik. Az eddigi részt vevő 150 tanintézmény közül összesen 12-ben volt magyar tagozat, ezekhez az idén újabb húsz olyan iskola csatlakozott, ahol magyar nyelven is folyik az oktatás.