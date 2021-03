Megyei út korszerűsítéséről döntött a Maros megyei önkormányzat

Áradások is rongálták a felújítás előtt álló megyei útszakaszt. Archív • Fotó: Haáz Vince

Ahogy a Székelyhonnak Kovács Mihály Levente, a Maros megyei önkormányzat alelnöke elmondta, az útszakasz teljes felújítására a megyei tanácsnak ez év december 31-ig kell kiírnia a pályázatot.

HIRDETÉS

„Ez egy nagyon hosszú folyamat. A Nagyarnye – Nyárádremete – Szováta közötti útszakasz nincs rossz állapotban, az utóbbi években végzett folyamatos javításoknak köszönhetően, de egész más egy foltozott út és egy korszerűen, teljesen felújított, a 21. század elvárásainak is megfelelő útszakasz” – fogalmazott az alelnök, hozzátéve, hogy az út menti buszmegállókat, a hidakat, az árkokat is felújítják, rendbeteszik, akárcsak a villanyoszlopok körüli területeket is.

Minderre három és fél évet, valamint 246 millió lejt szán a megyei önkormányzat.