Megvannak a legfontosabb, megoldásra váró feladatok Gyergyószentmiklóson

Most leginkább a sürgős problémák megoldása, „tűzoltás” a fő feladat a gyergyószentmiklósi városházán. De már körvonalazódnak azok az irányvonalak, amelyek a következő években meghatározó módon átalakíthatják a város arculatát, hangulatát.

Gergely Imre 2024. október 30., 15:572024. október 30., 15:57

A gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatalban tapasztalható személyzethiány megoldása szempontjából jelentős előrelépés, hogy

új főépítésze van a városnak és újra hivatalba lépett Len Emil Balázs alpolgármester is

– ismertette szerdai sajtótájékoztatóján Nagy Zoltán polgármester. Hirdetés A városvezető szerint Czirják József Levente főépítész érkezésével nemcsak a hivatali ügyintézés rövidül és egyszerűsödik (amióta nem volt a városnak főépítésze, a megyeközpontban kellett a különféle ügyeket intézni és akár 90 napba is beletelhetett egy építési engedélyt beszerzése), hanem egy nagy tapasztalattal és fontos kapcsolatrendszerrel rendelkező szakember kezdte el a munkáját. A gyergyószentmiklósi születésű, de egyetemi éveitől Nagyváradon élő építész korábban az Országos Beruházási Igazgatóságnál is betöltött vezető szerepet, ismeri az országos adminisztrációt, Bihar megyei főépítész-helyettes is volt, azaz a közigazgatás lenti szintjén is bőven van tapasztalata. A főépítész feladataihoz tartozó tevékenység mellett mostantól a projektek műszaki jellegű koordinációját is ő fogja ellátni – ismertette a polgármester.

Fotó: Gergely Imre

Útjavítások még a tél előtt Len Emil már 2017-től ő tölti be az alpolgármesteri tisztséget. Az eddigi feladatokat viszi tovább a város üzemeltetésében. Amint elhangzott:

az elmúlt napokban rendbe tették a hosszú hónapok óta elhanyagolt körforgalmat, hamarosan beültetik virágokkal, majd következik az utak, utcák javítása.

A makadámutakat lekövezik, gréderezik még ebben az évben. Len Emil leszögezte:

most az első számú feladat az, hogy felkészüljenek a téli útkarbantartásra, a hómentesítésre, ehhez viszont be kell tömni a kátyúkat, mert enélkül a hókortó gépek is tönkremennének.

Ezek közül a legfontosabb a Gyilkos-tó út helyreállítása, aminek november 10-én kezd neki a kivitelező és várhatóan legfeljebb három hét alatt elvégzi a munkát.

Amint a polgármester hozzátette, a Halász-Békény-Dózsa György útvonalon novemberben megtörténik az elmaradt szakaszok aszfaltozása is. Komoly döntések körvonalazódnak Czirják József Levente főépítész leszögezte: ami az évtizedek alatt leromlott az nem tud megoldódni pár hónap alatt. De már dolgoznak olyan programokon, amelyek a következő években meghatározóak lesznek a városkép szempontjából. A cél az, hogy

a 2032-re a város első írásos említésének 700. évfordulójára a központi zóna épületei olyan állapotba kerüljenek, hogy a városkép méltó legyen a jeles évfordulóhoz.

Fotó: Gergely Imre

„Tudatosítanunk kell az épületek tulajdonosaiban, hogy ingatlanjuk kivételes értéket képvisel és ehhez méltón kell bánniuk velük, a Gyilkos-tónál létező villák pedig olyan egyedülálló környezetben vannak, amihez szintén méltók kell legyenek az épületek is” – mutatott rá Nagy Zoltán. Amint elhangzott, többféle törvényes módszer van arra, hogy rábírják a központi épületek és elhanyagolt gyilkostói villák tulajdonosait, hogy felújítsák az ingatlanjaikat. A várható döntések nem lesznek mindenki számára népszerűek, de határozott irányt kell mutatni – hangzott el. Hozzátették még, hogy

a példaértékű nagyváradi városfejlesztési modellből szeretnének átvenni meghatározó elemeket.

Az új főépítész elmondta, a hosszú távú terveknek összehangolását látja fő feladatának, hiszen ezek lesznek leginkább kihatással a város képére, hangulatára. Bőven van probléma, de ezekről majd később Nagy Zoltán arra is kitért, hogy sok mindent úgy kell most megoldani, hogy egyelőre nincs meg rá a pénz. Nagyon sok problémával szembesült az elmúlt időszakban, de ezekről még nem kívánt beszélni. Azonban amint mindent sikerül összesíteni, részletes és számszerűsített tájékoztatást ad majd arról, milyen állapotban is van most a város adminisztrációja, pénzügyi helyzete.

El fogom mondani, hogy hol tartunk most, azaz honnan indulunk. Azonban nem panaszkodni akarok, hanem a megoldásokat is megmutatni”