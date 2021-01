Megvan Székelyudvarhely új városmenedzsere

Albert Sándor • Fotó: Erdély Bálint Előd

Lejárt a vizsgaeredményei fellebbezésére megszabott határidő, így most már hivatalosan is Albert Sándor helyi önkormányzati képviselő (POL) töltheti be a városmenedzseri tisztséget Székelyudvarhelyen – erősítette meg lapunknak Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal szóvivője.

Le kell telnie a felmondási idejének a jelenlegi munkahelyén, így csak azután, vélhetően február közepén vagy végén kezdhet el dolgozni a polgármesteri hivatalban

– jelezte lapunknak Albert Sándor, aki elődjét, Jakab Attilát váltja majd a tisztségben. Mint mondta,

új munkahelyének az is feltétele, hogy lemondjon tanácsosi mandátumáról

– ennek törvényes lebonyolítása érdekében még egyeztetni fog a hivatal jegyzőjével. Azt ugyanakkor a későbbiekben dönti el a POL-frakció, hogy ki veszi át a helyét az önkormányzati képviselő-testületben.

Albert személyes céljának tűzte ki, hogy segítse a jelenlegi fejlesztési projektek zavartalan megvalósulását, ugyanakkor újabb beruházások megpályázását és kivitelezését is támogatni fogja. Mindemellett több osztály is az ő irányítása alá fog tartozni a hivatalban.