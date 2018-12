Megvalósított tervek, kevesebb nyereség – évet értékelt az E.ON

Csulák Ferenc számolt be az idei év tapasztalatairól • Fotó: Haáz Vince

Kihívásokkal teli évként jellemezte az ideit Csulák Ferenc az E.ON cég aligazgatója, aki szerdán kötetlen beszélgetésen találkozott a sajtó képviselőivel. Mint kiemelte, sikeres évet zárhat a gáz és villanyáram forgalmazásával foglalkozó cég, hiszen a betervezett fejlesztéseket sikerült megvalósítani, az általuk lefedett területen

400 kilométernyi vezetéket cseréltek ki, újítottak fel.

Pozitívumként említette, hogy sikerült csaknem egy órával csökkenteni a beavatkozási időt az előre be nem tervezett javítások terén. Ugyanakkor arról is beszélt, hogy komoly kihívást jelentett a több száz alkalmazottal rendelkező cég számára, hogy idén többször is változtak a tevékenységükre vonatkozó törvények, volt olyan hónap, amikor háromszor is módosítottak. Elismerte, hogy bár pontos számadatoknak még nincs a tulajdonában,

szinte biztos, hogy a nyereség tekintetében az eddigieknél gyengébb évet zár az E.ON.

Ez részben a kiadások növekedésének, részben a fogyasztás csökkenése miatt alakult így.

Csulák Ferenc nem kívánta kommentálni Eugen Teodorovici pénzügyminiszter azon kijelentését, miszerint felső határt szabnának a földgáz eladási árának. Mint kiemelte, nem tudni, hogy konkrétan a kijelentés mit jelent. Az E.ON szolgáltató másik aligazgatója, Claudia Griech véleménye szerint a lakosságnak szolgáltatott földgáz árát, bármilyen változás áll be, egyelőre nem fogja befolyásolni, hiszen a szolgáltatók már leszerződték a téli és tavaszi gázszükségleteiket.