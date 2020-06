Megújult tetőzettel várhatta a híveket a zarándokhely

• Fotó: Gergely Imre

„Ezek az emberek megérdemlik azt a kitüntetést, hogy egyháztanácsosoknak mondhatják magukat. Nem csak beülnek a templom első soraiba az ünnepeken, hanem példát mutatnak a közösségnek. Dolgoznak, áldozatokat vállalnak azért, hogy mi ünnepelni tudjunk” – így köszönte meg Korom Imre plébános azok munkáját, hozzáállását, akik a Both-vára kápolna tetőzetének felújításából kivették a részüket, és akik a búcsúünnep megszervezésében vállaltak szerepet.

Az elmúlt hetekben közösségi adakozásból, a hívek adományaiból kerülhetett új zsindely a tetőre és a kis torony kupolájára. Ezzel megoldották, hogy az 1933-ban épült kápolna ne ázzon tovább, és így elejét vehették az állagromlásnak. Most először került a tető szélére csatorna is. Amint a plébános közölte, a tetőjavítás 20 ezer lejbe került, és ebben benne van az a 8000 lej is, ami a tavaly forgalmazott téglajegyek árusításából befolyt. Az épületen további javítások is szükségesek, ezt pályázatból, és a jó szándékú hívek további adományaiból tervezik megvalósítani.

Az ünnepi szentmise prédikációját Antal Zoltán segédlelkész tartotta. Rámutatott, a Jézus Szent Szíve kápolna az újrakezdés lehetőségének szimbóluma is lehet. A 20. század elején számos veszteség érte a székely népet és mégis kápolnát építettek, felismerve, hogy isten nélkül nincs élet. „A várost körülvevő kápolnák, bástyák védelmet nyújtanak a kor viszontagságaival szemben, és mutatják, hogy mindig van lehetőség elindulni az Istenhez vezető úton” – hangzott el az ünnepi szentmisén.