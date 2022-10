Megújult Fogarassy Mihály Szakközépiskola homlokzata, hamarosan a fűtésrendszert is beüzemelik

A magyar kormány 245 millió forintos támogatásának köszönhetően május végén elkezdődhetett az intézmény külső részén a munkálat, ami szinte teljesen be is fejeződött, megszépült az épület homlokzata.

„A homlokzat és a tetőszerkezet kész van, a fűtésrendszer felújítása is a végéhez közeledik, jövő héten pedig megtörténik az új fűtőtestek légtelenítése, és a tervek szerint, a vakációt követően már meleg lesz az épületben. Addig kértem a szülők, diákok türelmét.

Az iskola a városi távhőhálózatra van csatlakoztatva. Még néhány ablakot kell a helyére tenni, ezek kicserélése is megtörtént

Tudjuk, hogy a magyar állam jelenleg kihívásokkal küzd, de az ígéret szerint azokat az intézményeket, amelyeknek a felújítása már elkezdődött, továbbra is támogatják

– emelte ki az igazgató.

Hirdetés

Hamarosan más munkálatok is elkezdődnek az intézményben, hiszen a gyergyószentmiklósi önkormányzat európai uniós pályázatának köszönhetően megújul a bentlakás és a sportpálya. A tervek elkészültek, a szükséges engedélyek megvannak, a következő lépés, hogy kiírják a versenytárgyalást a kivitelezésre. Ezek a munkálatok 2023 őszéig be is kellene fejeződjenek.

korábban írtuk Iskola mellett gyulladt ki egy autó, kiürítették a tanintézetet Tűz ütött ki a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Szakközépiskola egyik melléképületében csütörtökön. A Hargita megyei hivatásos tűzoltók két tűzoltóautóval és egy elsősegély-nyújtó egységgel szálltak ki a helyszínre. Két diák pánikrohamot kapott.

Az iskola melletti egyik épületben egyébként csütörtökön tűz ütött ki, amiben megégett az iskola tulajdonát képező Dacia személygépkocsi első része, valamint nyolc gumiabroncs. A tűzeset miatt kiürítették a tanintézményt, szerencsére senki nem sérült meg, két diák azonban pánikrohamot kapott.