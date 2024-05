Megújult a Marosvásárhelyi Művészeti Főgimnázium

A körtvélyfáji diákok is felújított iskolaépületben tanulhatnak

A Gernyeszeg községközponthoz tartozó Körtvélyfáján is teljesen megújult iskolaépületben tanulhat idéntől az oda járó 170 gyerek – óvodások, kisiskolások és általános iskolások. A felújított iskolaépületet szintén szombaton adták át. Új emeletet is kapott az iskolaépület egy része, amely a főútra néz. Két új térrel bővült a tanintézet, amely multifunkcionális termeknek ad otthont: kémia-, fizika-, informatikalaborok jöttek létre. Az udvart teljesen felújították, központi fűtést szereltek, amellyel osztályonként szabályozhatják a hőfokot. A tantermekbe okostáblák kerültek, az épületek homlokzata is teljes mértékben megújult, és parkolóhelyek is létesültek – tudtuk meg Kolcsár Gyulától, Gernyeszeg község polgármesterétől. Az iskolafelújítást a Regionális Operatív Programban (POR) valósították meg, és több mint 800 ezer euró volt a beruházás értéke. Ehhez még hozzájött az önrész is, hiszen – főleg munkaerőhiány miatt – kivitelezőt is kellett cserélniük közben, ezért egy évig állt a munka. Az Ukrajnában dúló háború miatt megnőtt az építőanyagok ára, emiatt is szükség volt az önrészre – magyarázta a polgármester. A községvezető hozzátette, a terv 2018-as volt, de „átgyúrták” egy mai modern iskola tervévé, eredetileg például az okostáblák sem szerepeltek benne, csak projektorok voltak a tervben, tehát ez is befolyásolta az árakat.