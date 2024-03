Megújulásra van szükségünk

„Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog.” (Jn 11,25)

„Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog”, mondja Jézus Betániában, amikor barátjának, a már négy napja halott Lázár temetésére, a gyász nehéz napjaiban megérkezik. Ahol Jézus van, ott a megígért jövő jelenné válik.

Jézus önmagáról mondja, hogy Ő a feltámadás és az élet, és állítását majd feltámadásával igazolja is.

Csábító a már most, földi életünkben elérhető maradéktalan boldogság ígérete. Sokan rendezik be úgy életüket, úgy terveznek, aszerint bánnak embertársaikkal, mintha örökké élnének itt a földön. A hit nélküli ember ennyit tud az életről: születünk, és egyszer aztán meghalunk. Isten nélkül valóban ennyi is az élet.