Megújul a tető és a „freskós terem” is a Teleki Tékában

Egyszerre két nagyobb felújítási munka is zajlik a marosvásárhelyi Teleki Tékában: megújul az épület tetőszerkezete, ugyanakkor folytatódik az úgynevezett freskós terem restaurálása is. Bár a turisták, a látogatók megtorpanhatnak attól, hogy kívülről munkateleppé változott a marosvásárhelyi Teleki Téka, jó tudni, hogy nem befolyásolja ez az intézmény látogathatóságát.

az esővíz-elvezető csatornákat is kicserélik, újrafedik az épületet, a tető faszerkezetét is javítják, illetve cserélik ott, ahol ez szükséges.

Ugyanakkor tűzszerészeti szempontból is biztonságosabbá teszik az épületet. A júniusban elkezdett munkálatok befejezésére nyolc hónap áll rendelkezésre, de a munkával jól haladnak és a Téka vezetője reméli, hogy minél kevésbé éri őket az esős évszak majd fedetlenül.

A tetőn zajló munkálatok mellett – szintén a megyei tanács finanszírozásában – folytatódik a Teleki Téka emeletén lévő, úgynevezett freskós terem helyreállítása is. Az eredetileg bálteremnek épített és használt helyiség egy többlépcsős felújítás során újul meg.

A felújítási munkálatokat 2018 decemberében kezdték el, kétharmadát a munkálatoknak el is végezték, de a világjárvány miatt a szakemberek nem dolgozhattak, a munka folytatása így mintegy három hete kezdődött el.

A falfelületek további restaurálása zajlik jelenleg, illetve a mennyezet helyrehozatala is meg fog történni.

„Ezek vizionált tájképek részben, nem feltétlenül valósak, a többin pedig Marosvásárhely és környéke jelenik meg. Ezek a falképek nagyon rossz állapotban voltak, szorgosan mosták, kaparták őket, nagyon próbáltak megszabadulni tőlük, de hál’istennek nem teljes sikerrel. Ezeken történik most egy konzerválási folyamat.

Először feltárjuk, a későbbi rétegeket eltávolítjuk, hiszen volt itt mindenféle meszelés, tapéta, átfestés – minden korból minden nemű. Eltávolítjuk a későbbi beavatkozásokat és konzerváljuk azt az állapotot, amiben most vannak, és utána történik egy esztétikai kiegészítés, ami színben a leglátványosabb: a felületi hiányokat kiegyenlítjük, színben, amit lehet, azt integrálunk. Nem mindenhol olvasható az, hogy pontosan mi volt ott, de szakmailag nem etikus visszafesteni olyan információt ami már elvesztődött

– magyarázta az aprólékos munka részleteit Kiss Eszter. Hozzátette, nehezen tisztulnak ezek falképek, könnyen pereg, óvatosan kell dolgozni, hogy ne sérüljenek mégjobban. A munkát a tervek szerint ősz végére, tél elejére fejezik majd be.

ugyanúgy működik az intézmény olvasóterme, mint a múzeumi részei, így csoportokat is tudnak fogadni.

„Egyetlen kikötés, hogy az udvarra nem léphet be senki, mert az munkatelep, így ott járni veszélyes lenne. De szerencsére úgy van kialakítva az épület, hogy amúgy sem érintenék az udvart a látogatók, ezért nem ütközik semmiféle akadályba az épület látogatása” – magyarázta a főkönyvtáros. Hozzátette:

annyiban érinti azonban a felújítás az intézmény működését, hogy a Téka-udvaron különböző közösségi eseményeket szoktak szervezni tavasztól őszig, és ezt most nem tudják megtenni.

„A Múzeumok Éjszakáját is kénytelenek voltunk az udvar nélkül megszervezni, de a közelgő Vásárhelyi Forgatag is más lesz abból a szempontból, hogy könyvbemutatók szoktak zajlani a diófa árnyékában, kis koncertecskéknek nyújtott kiváló hátteret a barokk udvar – most ezekre nem lesz lehetőség” – hangsúlyozta a Teleki Téka vezetője.