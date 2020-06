Megújul a korondi községi piac, hozzáfognak a munkához

A vevők és az árusok számára is jobb körülményeket szeretne teremteni a korondi önkormányzat, ezért is kezdik el hétfőtől a piac főépületének modernizálását. A későbbiekben egyébként csak az élelmiszerek árusítását tennék lehetővé.

Ilyenből... • Fotó: Erdély Bálint Előd

Újrafedik a vásártér főépületét, valamint le is térkövezik az árusok és a vevők által használt részt, hogy a későbbiekben senki se kelljen sárban járjon, amennyiben esik az eső – tudtuk meg Katona Mihály polgármestertől. Mint mondta, szintén fontos változás lesz, hogy

Mindemellett az áruk kipakolását is leegyszerűsítik, ugyanis erre ezentúl az épület mindkét oldalán lehetőséget biztosítanak. „Nagyon népszerű a szombati piac, ezért is döntöttünk a felújítás mellett. A jelenlegi járványügyi helyzet miatt például az is lényeges, hogy minél tágasabb teret biztosítsunk az embereknek és ne legyen zsúfoltság” – magyarázta a tisztségviselő.

Korlátozások lesznek

A piacot saját költségvetéséből újítja fel az önkormányzat, amely 210 ezer lejt fordít a projektre – fejtette ki Katona Mihály.

A héten kezdődő munkálatok befejezéséhez nagyjából egy hónapra van szükség, ám az idő alatt korlátozások bevezetésére van szükség a szombati vásárokon.