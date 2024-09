Megújul a Güdücre vezető út

Güdüc zsákfalu, azaz csak egy közút vezet ide, ezért is van nagy jelentősége annak, hogy a most zajló munkálatoknak köszönhetően a 12-es országúttól egészen a kis falu templomáig, öt kilométer hosszan modernizálják az utat.

Hozzátette, a kivitelezés jó ütemben zajlik, ennél jóval nehézkesebb volt az előkészítő folyamat. Az Anghel Saligny-programból nyert 6,1 millió lejt a község a güdüci út korszerűsítésére, és ki is írták a közbeszerzést, de erre nem jelentkezett senki. Ezt követően frissítették az árszámítást az aktuális árakhoz igazítva, így

– szögezte le Danguly. A polgármester még elmondta, egyre többen építkeznek Güdücön, és az itt élők, illetve az újonnan házakat építők részére az önkormányzat feladata a megfelelő infrastruktúra biztosítása. Egy másik fejlesztésre is készülnek, hogy az áramszolgáltatást is korszerűsítsék; erről folynak egyeztetések az áramszolgáltatóval. A jó út és a megfelelő áramellátás pozitív hatása Güdüc faluképén is változtatni fog pár év alatt – véli Danguly Ervin.

A fakitermelés miatt ment tönkre az út

A güdüci utat több mint tíz éve aszfaltozták le, és azóta aszfalton lehetett eljutni a motoros pályára is, ahol több rangos versenyt rendeztek. Az útnak az évek alatt romlott a minősége, főként azóta, hogy