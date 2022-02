Megterheli a kórházakat a kieső személyzet pótlása

Öt Covid-góc van összesen a Hargita megyei kórházakban, az ott dolgozók közül majdnem nyolcvanan fertőződtek meg az utóbbi időben. Csoportos fertőzések történtek ugyanakkor a csíkszeredai börtönben is, az igazolt koronavírusos megbetegedések száma azonban az oktatási rendszerben a legnagyobb.

Hargita megye két kórházában tart számon aktív Covid-gócokat az egészségügyi szakhatóság. Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

Két Hargita megyei kórházban is Covid-gócok alakultak ki az utóbbi időszakban. A székelyudvarhelyi kórház három különböző részlege is az érintett osztályok közé tartozik, továbbá a tölgyesi pszichiátriai kórház két részlege is – tájékoztatott Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője. A székelyudvarhelyi kórház intenzív terápiás részlegén, a belgyógyászaton, valamint a pszichiátriai osztályon alakultak ki gócok, az ott dolgozók közül összesen 37-en fertőződtek meg, legtöbben – harmincan – a belgyógyászati részlegen. A tölgyesi kórház két részlegén összesen 39 alkalmazottnál igazolták a fertőzést az utóbbi időben.

Szám szerint soknak tűnhet, de arányaiban nem nagy a fertőzések száma, tekintve, hogy a székelyudvarhelyi kórháznak 975, a tölgyesinek pedig 315 alkalmazottja van

– mondta Tar Gyöngyi. Az érintett osztályokon egy nagyobb fertőtlenítést végeztek, fokozottan figyelnek a járványügyi óvintézkedések betartására, az igazolt fertőzöttek otthon maradnak, őket pedig helyettesítéssel pótolják, tehát nem zárják le azokat az osztályokat, ahol gócokat azonosítottak. Az adott közösségben három igazolt fertőzés előfordulása minősül gócnak. Ha újabb fertőzés történik, akkor az aktív besorolást meghosszabbítja az egészségügyi szakhatóság.

A betegellátást nem veszélyeztetik a kórházakban kialakult gócok, de a kórházakat megterheli, hogy helyettesíteni kell a kieső személyzetet,

hiszen ezt csak személyzetátcsoportosítással és a szabadságok felfüggesztésével, illetve szabadságról történő visszahívásokkal lehet megoldani – magyarázta Tar Gyöngyi.

A gócok egyébként már többnyire kívülről behurcolt fertőzések nyomán alakulnak ki, kórházon belül nehezebben is tud terjedni a vírus a védőöltözéknek és a fokozott járványügyi óvintézkedéseknek köszönhetően. Teljesen azonban nem lehet kizárni a fertőzés lehetőségét, drákói szabályok bevezetésével lehetne csak az erősen terjedő omikron vírusvariánst elkerülni – mondta Tar Gyöngyi.